Бедные и бледные: коммунальщики неудачно восстановили русалок на Садовой

Петербургские коммунальщики "привели в порядок" скульптуры русалок, расположенные на углу Садовой улицы и Банковского переулка.

Ранее неизвестные лица нанесли на скульптуру краску так, что казалось, что нимфы плачут черными слезами. Через несколько дней коммунальные службы провели экспресс-реставрацию памятника. Правда, краска, использованная для закрашивания самодеятельности вандалов, оказалась на несколько тонов светлее, чем нужно. В результате лица русалок сильно побледнели.

Горельеф с русалками появился на Садовой в начале 20 века и часто становится объектом внимания вандалов.