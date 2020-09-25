25 сентября в Петербурге состоится открытие фестиваля живого кино

Известно, что “Кинолес”пройдет в Доме Кино, который располагается на Караванной улице. Фестиваль продлится недолго — с 25 по 27 сентября. За этот период на сцене покажут отечественные премьеры короткометражных фильмов, а также различные мастер-классы и тематические встречи, на которых будут присутствовать гуру индустрии кино.

Кроме этого, в Доме Кино в рамках фестиваля пройдет марафон кинопрофессий, а также состоятся выступления различных музыкальных групп. Об этом сообщают организаторы мероприятий.

Напомним, что в Ленинградской области обсуждают создание кинокомиссии.