Дэниэл Рэдклифф, возможно, снова сыграет Гарри Поттера

Британский актер Дэниеэл Рэдклифф, ставший знаменитым благодаря роли Гарри Поттера, сообщил, что может принять участие в экринизации пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя». Премьера пьесы на сцене состоялось в июле 2016 года. Однако, по словам актера, для того, чтобы он вернулся в привычное зрителям амплуа, необходимо соблюдение одного условия: создательница вселенной Гарри Поттера Джоан Роулинг должна быть отстранена от работы над фильмом.

Причиной выдвинутого актером условия стал неоднозначный скандал, вспыхнувший вокруг высказываний писательницы, которые были восприняты публикой как оскорбительные по отношению к трансгендерам. Многие звезда не одобрили слов Роулинг, в том числе с критикой в ее сторону выступил Дэниэл Рэдклифф.