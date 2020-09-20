Объявлены победители кинофестиваля «Кинотавр» 2020

Сегодня, в воскресенье, 20 сентября, на официальной странице российского фестиваля «Кинотавр» в социальной сети «Инстаграм» пояивлась информация о победителях конкурса 2020 года.

В топ-3 вошли кинокартины: «Пугало», «Китобой» и «Человек из Подольска». Первая работа руки режиссера Дмитрия Давыдова получила Гран-при, главный приз, и была отмечена за лучшую женскую роль, став, кроме того, первой якутской картиной на «Кинотавре».

Также сообщается, что Михаил Сегал, режиссер кинофильма «Глубже», получил на 31-м кинофестивале специальный диплом основного конкурса. А приз за лучший дебют получила драма «Маша» Анастасии Пальчиковой.