В Петербурге начался фестиваль уличного кино

Начало фестиваля ознаменовал закрытый пред-показ фильмов, входящих в конкурсную программу этого года, который состоялся на крыше отеля «Red Star».

Фестиваль будет длится с 16 по 19 сентября. Посетить событие можно в Центральном парке культуры и отдыха имени. С. М. Кирова. Каждый желающий имеет возможность посетить мероприятие, вход на него свободный как для граждан Петербурга так и для туристов.

По словам организаторов «Фестиваля уличного кино», идея мероприятия - просмотр короткометражек под открытым небом. Конкурсная программа 2020 года включила в себя короткометражные фильмы, составившие десятку лучших короткометражек прошлого года.