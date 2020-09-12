Союз архитекторов России проведет конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея

Союз архитекторов России проводит прием заявок на всероссийский конкурс, в котором выберут лучшую концепцию реиспользования Мавзолея Владимира Ленина, который находится в Москве на Красной площади.

Сам Союз архитекторов сообщает, что целью конкурса является создание "банка идей" по реиспользованию архитектурного объекта. Участники должны будут разработать фор-эскиз проекта, в котором Мавзолей Ленина будет использоваться как музей. В самом музее будет рассказываться о его создании и строительстве.

Лучшие варианты будут представлены в рамках Международного архитектурного фестиваля "Зодчество". Отправить заявку на конкурс можно до 19 октября, а победители будут объявлены 13 ноября.