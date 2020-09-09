Ольга Бузова анонсировала «проблемный» клип

Сегодня, в среду 9 сентября, в социальной сети Инстаграм Ольга Бузова опубликовала тизер нового клипа, в котором, судя по прозвучавшим в нем отрывкам, поднимается вопрос о том, в ком самая главная проблема. Судя по всему, по мнению певицы, причина всех бед — она сама.

Песня так и названа — «Проблема». В нёй артистка поёт, что не только сама себе создаёт непростую жизнь, но ещё и тому, кто находится рядом с ней. «Я проблема, но самая-самая», — не забыла сама себя похвалить Бузова.

Подписчики, в том числе медийные лица, уже сейчас уверены, что клип взорвёт публику.

«Это огнище», — поддержала подругу жена футболиста Павла Погребняка Мария. «Это будет разрыв», — отреагировал рэпер ST. Фанатам исполнительницы трек также пришёлся по душе. Кто-то уже нарек это однозначным хитом, другие назвали песню шикарной, а третьи даже отметили, что это высший пилотаж.

Лицезреть Ольгу Бузову в новом клипе на новую песню можно будет уже в четверг, завтра, 10 сентября.