Более миллиарда рублей выделят на развитие туризма в Петербурге

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга заявил, что на 2021 год необходимо выделить 1,084 млрд рублей.



Сергей Корнеев, глава комитета, сообщил, что эти средства необходимы для продвижения Северной столицы. Деньги планируют выделить на организацию выставок, городских праздников и пресс-туров, которые пройдут как в России, так и за границей.



Известно, что в этом году бюджет комитета составил 676 млн рублей, но пандемия, вызванная коронавирусом, сократила расходы до 460 млн рублей.

«Мы попросили восстановить в том же объеме (2019 года) и немножко добавить на информационную кампанию», — утверждает. Также, по его словам, индустрия гостеприимства сможет помочь другим отраслям экономики выйти из кризиса, вызванного пандемией.