Коммунисты требуют убрать статую «Эрмитажного Будды»

Глава отделения партии Сергей Малинкович сравнил статую с «монстром» и назвал её оскорблением для ума и вкуса любого культурного человека. Он также считает, что статуя оскорбляет память участников штурма Зимнего.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отказался комментировать высказывания людей,"которые не понимают,что такое скульптуры«.

Статуя появилась в Большом дворе Зимнего дворца в рамках первой в России выставки всемирноизвестного современного китайского художника Чжана Хуаня. Выставка «Чжан Хуань. В пепле истории» доступна для посещения с 9 сентября до 8 ноября.

Пресс-служба Эрмитажа сообщает, что экспозиция состоит из художественных произведений нескольких серий, выполненных в разных техниках, и насчитывает более тридцати произведений, многие из которых созданы специально для этой выставки под впечатлением от посещения Санкт-Петербурга.