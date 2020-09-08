«Санктъ-Петербургъ Опера» открывает 34 сезон

Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ опера» открывает новый 34 сезон постановкой «Петр Первый, или Невероятные приключения русского царя».

Именно с этого спектакля театр начал свою жизнь в особняке барона фон Дервиза на Галерной улице, получив собственную площадку в 1998 году. Оперу 1819 года по частям собрал и восстановил художественный руководитель театра Юрий Александров. Версия либретто для исполнения на итальянском и русском языках была подготвлена Юрием Димитриным.

Возобновление показа постановки приурочили к празднованию 350-летия Петра I, в связи с чем постановку можно будет увидеть с 16 сентября. Также в этом сезоне поклонники театра смогут увидеть яркую премьеру — «Электру» Рихарда Штрауса. По словам художественного руководителя, сейчас идут интенсивные репетиции этой оперы, признанной одной из наиболее трудных для исполнения.