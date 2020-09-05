Петербургский музыкальный фестиваль STEREOLETO-2020 пройдет осенью

Сегодня, 5 сентября, стартует двудневный, долгожданный для многих горожан, музыкальный фестиваль «STEREOLETO». Он соберет под одной крышей Земфиру, Хаски, Noize MC, СБПЧ и других известных исполнителей. В течение двух дней на сцене площадки будут выступать как признанные популярные музыканты, так и новые имена.

В числе хедлайнеров заявлена группа СБПЧ, реперы Noize MC и Хаски, а также группа Анакондаz. Кроме них на фестивале выступят Алена Швец, «Хадн Дадн», «Курара», воспитанники Александра Ионова «Деревянные киты», а также «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», BollywoodFM и другие коллективы. Подробное расписание программы уже доступно на сайте.

Также на территории пространства «Порт Севкабель» будут работать точки TESS и Jardin, предлагая попробовать Карамельный Капучино, Эспрессо Санрайз, Джинджер Мохито и другие чайные и кофейные, холодные и горячие, авторские коктейли. В лаунж-зоне можно будет сыграть в настольную игру Дженга (победителей ждут призы), а в фотозоне сделать сркие снимки на память (кто выложит фото в соцсети под специальным хештегом, получит подарки).