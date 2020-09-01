Скончался детский писатель Владислав Крапивин

Сегодня, 1 сентября, в Свердловской областной клинической больнице № 1 ушел из жизни писатель Владислав Крапивин. Он был повторно госпитализирован после лечения пневмонии 10 августа, 12 состоялась операция, после чего Владислав Петрович был переведен в реанимацию.



Владислав Крапивин , автор таких произведений, как «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии», «Трое с площади Карронад», родился в 1938 году в Тюмени, он ушел на 82 году жизни.

Окончив школу, в 1956 году, Крапивин поступил в Уральский государственный университет на факультет журналистики. На производственной практике познакомился с создателем педагогики сотрудничества Симоном Соловейчиком. Писатель признавался,что испытал большое влияние К.Г. Паустовского. В 1964 году Крапивин В.П. был принят в члены Союза писателей СССР.

Наряду с литературным творчеством, Владислав Крапивин был занят проблемами детства и детского движения, изучал педагогику Я.Корчака, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского. В 1961 году Владислав Крапивин создал в Свердловске детский разновозрастный отряд «Каравелла». В устав отряда «Каравелла» входила клятва: «Я вступлю в бой с любой несправедливостью, подлостью и жестокостью, где бы их ни встретил. Я не стану ждать, когда на защиту правды встанет кто-то раньше меня». Литературный труд писателя был неразрывно связан с его педагогической деятельностью.



Книги писателя включены в «Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества», «Библиотеку приключений и научной фантастики», «Библиотеку мировой литературы для детей», в японскую 26-томную серию «избранные сочинения русских писателей для подростков», серию «Отцы-основатели».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принес соболезнования родным писателя и отметил, что Крапивин оставил после себя «великое наследие, которое и впредь будет служить людям».