  • 1 Сентябрь 2020
USD 01.09.2020 73.8039 -0.8343
USD ММВБ 11:25 73.5166  
EUR 01.09.2020 87.8266 -0.9182
EUR ММВБ 11:25 88.1190  
Нефть($) 01.09.2020 45.87 +0.61
Нефть(p) 01.09.2020 3385.38 +7.26

Скончался детский писатель Владислав Крапивин

Автор:


© Фото: Kremlin.ru

Темы дня

Утром 1-го сентября скончался известный советский и российский детский писатель, поэт и сценарист, журналист Владислав Петрович Крапивин.

Сегодня, 1 сентября, в Свердловской областной клинической больнице № 1 ушел из жизни писатель Владислав Крапивин. Он был повторно госпитализирован после лечения пневмонии 10 августа, 12 состоялась операция, после чего Владислав Петрович был переведен в реанимацию. 

Владислав Крапивин , автор таких произведений, как «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии», «Трое с площади Карронад», родился в 1938 году в Тюмени, он ушел на 82 году жизни.

Окончив школу, в 1956 году, Крапивин поступил в Уральский государственный университет на факультет журналистики. На производственной практике познакомился с создателем педагогики сотрудничества Симоном Соловейчиком. Писатель признавался,что испытал большое влияние К.Г. Паустовского. В 1964 году Крапивин В.П. был принят в члены Союза писателей СССР.

Наряду с литературным творчеством, Владислав Крапивин был занят проблемами детства и детского движения, изучал педагогику Я.Корчака, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского. В 1961 году Владислав Крапивин создал в Свердловске детский разновозрастный отряд «Каравелла». В устав отряда «Каравелла» входила клятва: «Я вступлю в бой с любой несправедливостью, подлостью и жестокостью, где бы их ни встретил. Я не стану ждать, когда на защиту правды встанет кто-то раньше меня». Литературный труд писателя был неразрывно связан с его педагогической деятельностью.

Книги писателя включены в «Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества», «Библиотеку приключений и научной фантастики», «Библиотеку мировой литературы для детей», в японскую 26-томную серию «избранные сочинения русских писателей для подростков», серию «Отцы-основатели».
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принес соболезнования родным писателя и отметил, что Крапивин оставил после себя «великое наследие, которое и впредь будет служить людям».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    17.08.20
    В следующем сезоне еврокубков будут действовать новые ограничения
    31.07.20
    Мария Фурсова: Салон красоты Chisla – самый успешный проект в Санкт-Петербурге
    30.07.20
    Самые ожидаемые события 2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге
    25.07.20
    Можно ли получить отсрочку по банковским кредитам по причине коронавируса?
    24.07.20
    Косметологическое оборудование: что выбрать для домашнего и профессионального ухода за лицом?
    23.07.20
    «Золотой мяч» отменён впервые в истории
    22.07.20
    Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете ставок на зрелищно-развлекательные мероприятия
    21.07.20
    Число заболевших коронавирусом хоккеистов «Авангарда» увеличилось до 18 человек

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram