«Головокружительное падение»: Мариинский теряет деньги

В 2020 году доходы Мариинского театра упали практически в три раза в связи с пандемией, вызванной коронавирусом. Дело в том, что COVID-19 обязал ввести ограничения и заперты на проведение массовых мероприятий, что негативно сказалось на финансах театра.

Выручка Мариинки от продажи билетов за 2019 год составила около трех миллиардов рублей, сообщает Валерия Гергиев, художественный руководитель и главный дирижер театра. В ходе Пятого Дальневосточного международного музыкального фестиваля «Мариинский» он добавил, что по итогам восьми месяцев 2020 года Мариинка выручила лишь 800 млн. Также не стоит забывать про потери от сорвавшихся гастролей. Сложившуюся ситуацию Валерий называет «головокружительным падением».