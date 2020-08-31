В Академию танца Бориса Эйфмана прошел парадоксальный прием в год «коронавируса»

Пресс-служба академии сообщает, что набор 2020 года запомнится необычно большим количеством поступивших мальчиков. Мальчики составили большую часть новых воспитанников. «Этот год мы точно запомним! Впервые к нам пришло такое количество талантливых, даже гениальных мальчиков, с потрясающими данными», — сообщила директор Академии танца Бориса Эйфмана Лали Афанасьева. Женщина отметила, что хотелось бы, чтобы это было не исключением, а новой тенденцией.

Пресс-служба также сообщает, что во время экзаменов и сотрудники Академии, и дети были в средствах индивидуальной защиты. Маски разрешили снять только на третьем туре, когда оцениваются танцевальные способности и артистичность. Из-за ограничений в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции приехать на поступление смогли не все желающие, но на результатах набора это не сказалось: в первый класс в этом году поступило в 2,5 раза больше детей, чем в прошлом. По итогам трех туров были зачислены 70 ребят.