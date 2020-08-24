В Петербурге 9 тысяч домов нуждаются в реставрации

В понедельник, 24 августа, Антон Иванов, заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского Общества охраны памятников истории и культуры, сообщил, что в Петербурге около 9 тысяч старинных зданий нуждаются в восстановлении и реставрации. По словам эксперта, все здания разные, с разной степенью изношенности, поэтому требования к их реставрации тоже разнятся.

Зачастую ремонт зданий является непрекращающимся процессом — по разным оценкам, от 20 до 30 процентов памятников ежегодно нуждаются в проведении тех или иных дополнительных работ. Чтобы сохранить здание, нужны огромные деньги. Выходом в данной ситуации могла бы стать программа аренды «рубль за метр».

Условия новой программы состоят в том, что сначала здание выставляется на торги по рыночной цене, а затем компания в течение 7 лет платит аренду в размере, который определяется на аукционе, и в то же время проводит ремонт приобретенного объекта. Когда здание готово, его принимает городская комиссия. При выполнении инвестором всех своих обязательств, оставшиеся 42 года он платит аредную плату в размере рубль за один квадратный метр. Если же ремонт здания занимает меньше семи лет, льготная арендная плата начинает действовать раньше и наоборот: в случае невыполнения обязательств город может расторгнуть договор.

Программа аренды не подразумевает выкуп здания — все объекты остаются собственностью города. Подобная практика уже несколько лет успешно применяется в Москве.