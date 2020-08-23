В Мариинском театре вновь прозвучит опера «Огненный ангел»

Впервые с 1991 года на сцену Мариинского театра вернется мистическая трагедия «Огненный ангел» Сергея Прокофьева в режиссуре Дэвида Фирмана. Пресс-служба театра сообщает, что в постановке будут задействованы главные артисты труппы: роль Ренаты сыграет Елена Стихина, а Рупрехта — Евгений Никитин. За дирижерским пультом будет стоять художественный руководитель театра Валерий Гергиев.

Спектакль «Огненный ангел» впервые был поставлен именно в Мариинском театре. По словам экспертов, в 90-е годы он стал триумфом в России, Японии и США и обозначил новый виток на творческом пути Мариинского театра. Возвращение легенды в репертуар никогда не оставляет зрителей и критиков равнодушными. «Спустя восемь лет, прошедших с последнего представления, „Огненный ангел“ готов вновь удивлять петербургских меломанов», — сообщили в театре.