В Выборге проходит трехдневный фестиваль «Средневековые дни»

В четверг, 20 августа, старотовал второй день фестиваля «Средневековые дни в Выборге». Местом гуляний стала территория Анненских укреплений.

В фестивале поучаствуют клубы исторической реконструкции XIV — XV веков. Сегодня зретели оценивают мастерство воинов-пикинеров, пехотинцев Европы XVI — начала XVIII веков, которые вели бой пиками 5-6-метровой длины. Гости фестиваля также могут освоить кузнецкое и оружейное дело, попрактиковаться в метании копья. Ближе к вечеру, с 18:20 до 19:00, на арене проходят состязания конных рыцарей.

На территории работает большая средневековая ярмарка с нетрадиционными сувенирами — от маски чумного доктора до средневековых блюд.