Петербуржцам и жителям Ленобласти уже не нужны кинотеатры

Сегодня утром, 20 августа, в «МЕГА Дыбенко» после перерыва, вызванного пандемией из-за COVID-19, заработали кинотеатры.



Сотрудники отмечают, что ещё 13 августа вышло постановление, которое разрешило открыть кинотеатры. Затем начали подготовку и запустили первых зрителей. Однако желающих оказалось немного и многие из них недовольны скудным выбором фильмов. Сейчас выбор не широкий, потому что многие премьеры отложили на неопределенный срок.



В «Невских новостях» сообщают, что кинотеатры выполняют все требования по предотвращению заражений коронавирусной инфекцией. Для этого надо обязательно надеть маску и не снимать её в течение сеанса, а также в залах зрителям приходится садиться через одного, в шахматном порядке.



Важно также отметить, что этим утром, в первый день работы кинотеатров, зрителей было очень мало. Так на сеанс в 11 часов продано не более 15 билетов.