Петербург поддержит проекты издательств НКО

В среду, 19 августа, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в 2020 году социально ориентированные некоммерческие организации, занимающиеся издательской деятельностью, получат городские субсидии. По предварительной инфрмации объем грантов составит 10 миллионов рублей.

Одно из условий соглашения о предоставлении субсидии на реализацию издательских проектов — предоставление экземпляров изданий в сеть городских библиотек СПБГБУК «Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского».

По словам сотрудников пресс-службы Смольного, средства пойдут на реализацию проектов, развивающих патриотическое воспитание молодежи, популяризирующих историю России и привлекающих внимание к развитию социально-экономического, политического и культурного положения России и Петербурга. Отбор проектов будет происходить в девяти номинациях: художественной, детской, научной и учебной литературе. Подробная информация о конкурсе проектов в ближайшее время будет опубликована на странице Комитета по печати и взаимодействию со СМИ на сайте Смольного.