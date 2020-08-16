Киностудия «Ленфильм» завершила прием заявок на конкурс сценариев веб-сериалов

6 июля 2020 года киностудия «Ленфильм» анонсировала конкурс сценариев веб-сериалов. К участию были приглашены сценаристы с проектами на уровне сценарной заявки, поэпизодного плана сезона и готового сценария пилотной серии, хронометражем 10-15 минут. В случае победы, автор проекта получит 100 000 рублей из призового фонда и заключит договор с киностудией Ленфильм, и его веб-сериал будет доработан и запущен в производство. Также к работе в сценарной комнате над проектом победителя могут быть приглашены авторы других проектов, не занявших призовые места.

Сегодня, 16 августа, прием заявок завершился. Организаторам предстоит ознакомиться с 460 предложениями и отобрать лучшие. Шорт-лист планируют опубликовать в понедельник. Имена победителей станут известны 31 августа.