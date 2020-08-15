Виктор Цой “появился” на Дворцовом мосту в Петербурге и порадовал зрителей своей музыкой

В рамках звукового шоу “Поющие мосты” при разводе мостов звучали две композиции Виктора Цоя — "Спокойная ночь" и "Кончится лето", в исполнении симфонического оркестра.

Как сообщает телеканал “Санкт-Петербург”, в это время на самом мосту спроецировали портрет рок-музыканта. Сегодня, 15 августа, исполняется 30 лет со дня его гибели. Известно, что данную акцию посетило около тысячи жителей Петербурга.

Проект «Поющие мосты» на протяжении 5 лет знакомит жителей Петербурга и гостей города с музыкой композиторов, чья жизнь и творчество связаны с Северной столицей.