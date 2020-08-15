Ленинградскому зоопарку исполняется 155 лет

В честь своего 155-летия Ленинградский зоопарк 15 августа приглашает петербуржцев и гостей города на культурно-развлекательные праздничные мероприятия. С 12 до 17 часов посетители смогут познакомиться с историей зоопарка и вместе с сотрудниками составить большой семейный альбом жирафов, птиц, белых медведей, крупных кошек.

Гостям расскажут о семье зоопарков из разных городов и стран и их взаимопомощи, посвятят в то, как животным подбираются пары и как осуществляется их переезд, познакомят со старожилами и новыми обитателями, а также угостят фирменным мороженым. В ходе празднования посетителей проведут по служебным помещениям зоосада, где они смогут понаблюдать за кормлениями белых медведей, жирафа, лемуров, ленивцев, оленей и других животных.

Полная программа праздника размещена на официальном сайте Ленинградского зоопарка.