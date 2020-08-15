Новый клип петербургской группы Little Big стал хитом

Панк-поп-рэйв-группа Little Big из Санкт-Петербурга была выдвинута от России на песенный конкурс «Евровидение-2020». Мероприятие не состоялось по причине введеных антикоронавирусных санкций, однако трек, отобранный для участия, разлетелся по социальным сетям и нашел отклик у пользователей со всего мира.

Как в клипе на легендарную уже песню «Uno», в новом клипе вновь снялся актер Дмитрий Красилов, известный под псевдонимом Пухляш. Записанный в духе латиноамеранских танцевальных хитов, шуточный трек «Tacos» повествует о любви к мексиканским традиционным блюдам тако и буррито. Об обжорстве поется на испанском языке. Выпущенный 14 августа, ролик уже набрал более 2,4 млн просмотров на YouTube.