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Метро ответило Мариинке

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© Фото: Pixabay.com

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По мнению «Метростроя», строительство новой станции не угрожает театру.

В «Метрострое» считают, что строительство нового выхода на станции метро «Театральная» не представляет угрозы для исторического здания Мариинского театра. Ранее «Метрострой» был подвергнут критике директором Мариинского театра Виталием Гергиевым, который заявил, что строительные работы подвергают здание театра существенному риску обрушения.

В «Метрострое» признают, что состояние исторического здания вызывает опасения, однако это длится на протяжении нескольких лет. Реконструкция театра планировалась еще в 2014. Работы по строительству новой станции метро были начаты в 2016 году, и в проекте были предусмотрены меры, которые позволят не навредить театру.

Источник проблем с внутренними конструкциями Мариинки не установлен, а потому строители метро закажут техническую экспертизу здания.

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