В библиотеке «Ржевская» будет новый арт-центр

В ходе губернаторского объезда Александр Беглов навестил «Ржевскую» библиотеку Красногвардейского района. На сегодняшний день в городе действует программа по развитию местных библиотек. До 2023 года стратегия предусматривает придание библиотекам района идентичности с сохранением индивидуального облика, внедрение новых технологий и создание новых услуг для читателей.



​Крупнейшая в районе и одна из наиболее современных, «Ржевская» библиотека на Индустриальном проспекте — образцовый пример. Здесь регулярно проходят презентации книг, кинопоказы и выставки, проводятся мастер-классы, конференции и ярмарки. На данный момент библиотека уже стала центром притяжения творческих людей и теперь планируется создать арт-центр, где будут проходить лекции о науке и технологиях, обучающие курсы и встречи.