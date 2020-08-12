В ходе губернаторского объезда Александр Беглов навестил «Ржевскую» библиотеку Красногвардейского района. На сегодняшний день в городе действует программа по развитию местных библиотек. До 2023 года стратегия предусматривает придание библиотекам района идентичности с сохранением индивидуального облика, внедрение новых технологий и создание новых услуг для читателей.
Крупнейшая в районе и одна из наиболее современных, «Ржевская» библиотека на Индустриальном проспекте — образцовый пример. Здесь регулярно проходят презентации книг, кинопоказы и выставки, проводятся мастер-классы, конференции и ярмарки. На данный момент библиотека уже стала центром притяжения творческих людей и теперь планируется создать арт-центр, где будут проходить лекции о науке и технологиях, обучающие курсы и встречи.
В библиотеке «Ржевская» будет новый арт-центр
© Фото: kr-cbs.ru
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Губернатор Санкт-Петербурга посетил Красногвардейский район и рассказал о планах по развитию местных библиотек.
В ходе губернаторского объезда Александр Беглов навестил «Ржевскую» библиотеку Красногвардейского района. На сегодняшний день в городе действует программа по развитию местных библиотек. До 2023 года стратегия предусматривает придание библиотекам района идентичности с сохранением индивидуального облика, внедрение новых технологий и создание новых услуг для читателей.
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