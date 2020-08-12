Известный дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Геогриев недоволен планом строительства вестибюля станции «Театральная» петербургского метрополитена. По его словам, Театральную площадь необходимо сохранить в первозданном виде, поскольку театр и консерватория им. Римского-Корсакова являются «лицами Петербурга и России».

Глава Мариинки подчеркнул, что за 150 лет на площади не появилось «ни одного нового кирпича» и традиция должна быть сохранена. К тому же по его мнению строительные работы опасны для конструкций старинных зданий и могут привести к их обрушению.