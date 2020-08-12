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ЖКС в Петроградском районе оштрафован за ремонтные работы в Доме Барановской

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© Фото: Google-панорамы

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Жилкомсервису №2 Петроградский районный суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушения при содержании дома-памятника

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что за содержание Дома А.Д.Барановской, располагающегося на Петропавловской улице в доме №8, отвечает ООО «ЖКС №2 Петроградского района». ЖКС, не имея разрешения КГИОП, заменил окна и демонтировал некоторые лестничные марши.

Дело в том, что произошла замена оконных заполнений без сохранения исторического рисунка расстекловки и без сохранения цвета. На скамье подсудимых представитель ЖКС не отрицал тот факт, что работы на объекте были произведены без согласования с КГИОП, однако при этом утверждал, что дому-памятнику ущерб не был причинен.

В итоге суд оштрафовал организацию на 50 тысяч рублей.

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