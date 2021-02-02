На Первом назвали имена наставников шоу "Голос.Дети"

Звезды Егор Крид, Баста и Светлана Лобода будут наставниками нового сезона "Голос. Дети". Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.

Для Егора Крида это будет дебют на проекте. А вот Лобода и Василий Вакуленко уже бывали наставниками, Баста трижды.

В команде каждого певца будет по 15 юных вокалистов и после конкурсных программ выбирать лучшего юного таланта будут телезрители. Ведущие проекта не изменятся.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Лобода публиковала в своем "Инстаграме" пост, в котором обещала новость для своих поклонников. Все ожидали слов о помолвке и грядущей свадьбе, однако в следующем посте украинская певица сообщила, что ее убедили вернуться на шоу "Голос.Дети" горячие просьбы участников проекта.