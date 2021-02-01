На Первом вышел фильм про Вангу

Первый канал выпустил на экраны ТВ документальный фильм «Ванга: человек и феномен». В основу картины легли подлинные факты из жизни прорицательницы, а также ее неозвученные ранее предсказания, сообщили в пресс-службе канала.



В этом фильме есть также сбывшиеся предсказания. Между тем, как напоминает "КП", у Ванги были и не совсем точные предсказания: например, про мировую войну, которая якобы должна была начаться в 2010 году, про радиоактивное заражение всего Северного полушария, про губительную силу «пяти двоек», которые должны были привести человечество к катастрофе 22 декабря 2020 года (22.12.2020) и другие.

Сценаристом и режиссером картины стал Стоян Петров. Он был другом и переводчиком Ванги.

Короткая версия фильма вышла в воскресенье днем, а длинная - ночью, около полуночи.