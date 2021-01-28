HBO собирается снять сериал во вселенной Гарри Поттера

Студия Warner Bros. собирается снять сериал по вселенной "Гарри Поттера". Об этом сообщают издания The Hollywood Reporter и Variety cо ссылкой на источники.

Транслировать сериал, вероятно, будет HBO. Пока что проект находится в самом начале. Пока нет ни сценария, ни точно выбранных сценаристов. Обсуждается концепция, отметили источники.

Ни студия, ни канал не подтверждают планы снять такой сериал и договор не заключали.

Все права на Гарри Поттера принадлежат британской писательнице Джоан Роулинг. С годами интерес к поттериане не угасает, хотя серия романов о Гарри завершилась в 2007 и по всем книгам были сняты полнометражные фильмы.