Вера Брежнева рассказала, почему ушла из ВИА Гры

Певица Вера Брежнева решила вспомнить обстоятельства своего ухода из группы "ВИА Гра", которое произошло семь лет назад.

Как пишет "Стархит", она отметила, что график был очень плотный, начались проблемы со здоровьем и эмоциональное выгорание. Брежнева пожаловалась, что ей "хотелось просто жить".

Она думала, что с уходом из группы ее карьера закончится. Несколько месяцев она провела с семьей, ездила в отпуск. Именно это помогло ей начать потом сольную карьеру.

В настоящее время она устроила свою работу в гораздо более щадящем режиме: хороший сон, плотный завтра, накопление энергии перед концертами.

Напомним, что у артистки есть две дочери, 19-летняя Соня и 11-летняя Сара.