Яна Троянова снова будет вести шоу "Последний герой"

Российская актриса Яна Троянова вновь стала ведущей шоу «Последний герой». Как рассказали в пресс-службе телеканала ТВ-3, новый сезон планировали снимать на Филиппинах, однако из-за ограничений по коронавирусу съемки перенесли в Африку на Занзибар.

Новое шоу будет называться «Последний герой. Чемпионы против новичков». В нем встретятся победители и участники предыдущих сезонов, выбранные голосованием зрителей, и сами телезрители, которые прошли кастинг «Вконтакте».

Сообщается, что Ольга Бузова хотела стать ведущей, однако немного опоздала со своим желанием: когда она озвучила его в своем Instagram, съемочная группа с Трояновой уже прилетели в Занзибар.

Троянова ведет "Последний герой" уже в третий раз.