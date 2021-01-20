Петербургский суд запретил аниме

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Суд работал по обращению колпинской прокуратуры. Прокурор также считает слишком жестокими и недопустимыми и пагубно влияющими на детей аниме "Эльфийская песнь", "Токийский террор" и песню Моргенштерна "Я съел деда".

Теперь на двух сайтах оба мультфильма будут заблокированы.

Также под запрет попал другой аниме-сериал "Инуяшики".

Колпинский районный суд Петербурга признал недопустимым распространение аниме-сериала "Тетрадь смерти" на территории РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

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