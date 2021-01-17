Новый сезон "Танцев со звездами" запускают на "России 1"

Вечером в воскресенье ожидается премьера нового сезона "Танцев со звездами". Как пишут "Вести", это уже 12-й сезон популярного шоу.

В передаче примут участие: актриса Екатерина Шпица, заслуженный артист России Игорь Миркурбанов, рэперы ST Антон Шагин и DAVA Давид Манукян, Сергей Лазарев. А судьями будут Екатерина Гусева, Игорь Миркурбанов, Дмитрий Дюжев. Всего в проекте примут участие 11 пар.

В судейских креслах – уже полюбившееся зрителям жюри: Николай Цискаридзе, Гарик Рудник, Дарья Златопольская и Егор Дружинин. Ведущий программы – Андрей Малахов. Главным хореографом и режиссером шоу стал Василий Козарь.

Оценивать звезд смогут и телезрители - с помощью звонков и смс-голосования.

Шоу начнется 17 января, в воскресенье, в 18:00.