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В Сети появились картинки из нового "Аватара"

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© Фото: Википедия

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Премьера второй части фильма запланирована на 14 декабря 2022 года. Джеймс Кэмерон уже закончил съемки.

Продюсер Джон Ландау поделился изображением из второй части долгожданного художественного фильма «Аватар». Он сделал публикацию в Instagram.

На кадре, который выполнил художник Джонатан Бах, изображены ландшафты Пандоры. Это из концепт-артов «Аватара-2».

Поклонникам серии придется ждать новой части еще год. Однако уже сейчас понятно, что в фильме останутся синие великаны-аборигены планеты. Кроме того, добавятся водные локации.

В первой части действия происходили на суше, в лесу или в воздухе. Также режиссер использовал футуристичные интерьеры космического корабля и планетной станции, которую люди построили на Пандоре.

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