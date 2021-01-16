В Сети появились картинки из нового "Аватара"

Продюсер Джон Ландау поделился изображением из второй части долгожданного художественного фильма «Аватар». Он сделал публикацию в Instagram.

На кадре, который выполнил художник Джонатан Бах, изображены ландшафты Пандоры. Это из концепт-артов «Аватара-2».

Поклонникам серии придется ждать новой части еще год. Однако уже сейчас понятно, что в фильме останутся синие великаны-аборигены планеты. Кроме того, добавятся водные локации.

В первой части действия происходили на суше, в лесу или в воздухе. Также режиссер использовал футуристичные интерьеры космического корабля и планетной станции, которую люди построили на Пандоре.