Создатели "Последнего богатыря" рассказали об успехе картины

Кинофиль «Последний богатырь: Корень зла» возглавил российский прокат по итогам новогодних каникул. Фильм вышел только 1 января, однако успел собрать 1,6 млрд руб., пишет ТАСС.

Кинолента стала продолжением семейного фэнтези «Последний богатырь».

Гендиректор компании Disney в России и СНГ Кахабера Абашидзе отметил, что создатели фильма приятно удивились успехом. Абашидзе связал успех картины с тем, что зрители соскучились по позитиву за мрачный пандемийный 2020-й год, а также по возможности семейного досуга. Легкая, веселая сказочная картина оказалась как раз тем, что нужно в новогодние каникулы - по крайней мере, в тех городах, где можно посещать кинотеатры.