Театры открылись после снятия новогодних антикоронавирусных ограничений

Более 20 петербургских театров открылись премьерами после новогоднего локдауна. Также стало разрешено посещать театры детям до 16 лет.

В пресс-службе Смольного отметили, что с 7 января на сцене Александринского театра дважды в день идут балетные спектакли «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

В Театре марионеток им. Е.С. Деммени показывают сказку «О глупом мышонке».

Премьерой стартовали показы спектакля «Свадьба Фигаро» в театре «Зазеркалье». Также впервые была показана опера «Электра» в театре «Санкт‑Петербург Опера».

Между тем, сохранилось правило о заполняемости залов лишь на четверть, социальное дистанцирование и использование СИЗ.

Как писал Санкт-Петербург.ру, с 4 января перестал действовать запрет на работу общепита. Сохраняется ограничение на работу в ночное время.