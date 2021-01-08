Фестиваль в честь Рождества в Петербурге посмотрели онлайн жители 140 стран

Международный Петровский фестиваль огня «Рождественская звезда» посмотрели зрители из 140 стран. В этом году фестиваль проходил в онлайн-формате, рассказали в комитете по развитию туризма города.

Мероприятие состоялось на Рождество, 7 января.

На пяти разных точках в северной столице представили световые и 3D-мэппинг шоу,фейерверки и выступления театров огня.

Как сообщал Санкт-Петербург.ру, такие ограничения связаны с пандемией коронавируса. В городе на Неве запрещены массовые мероприятия. Новый год впервые прошел без традиционных гуляний и концертов.