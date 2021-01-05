"Вечерний Ургант" попал в тренды итальянского YouTube

Шоу «Вечернего Урганта» Ciao 2020 вышло на 4-ю строчку видеохостинга YouTube в Италии. Все шоу, вышедшее в телеэфир 30 декабря на Первом канале, было на итальянском языке и сопровождалось русскими субтитрами.

О шоу написало множество итальянских изданий, пишет "КП". Корреспондент газеты La Reppublica в восторге: «Гротеск, сатира, но прежде всего - объяснение в любви Италии и нашим местным мелодичным песням… Результат? Этот комедийный шедевр».



Автор с сайта TGCOM24 отметил, что итальянские 80-е "были золотым веком в глазах русской публики, которая все еще очень уважает наших музыкальных героев того десятилетия".

Издание Il Fatto Quotidiano назвало программу «гипертрэшем», но в хорошем смысле. Также они поблагодарили ведущего Ивана Урганта.

Сам Ургант в беседе с ТАСС предположил, что причиной успеха могло стать то, что шоу делалось с большой любовью к Италии.