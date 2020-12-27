СМИ узнали, за кого вышла Монеточка

Монеточка (Лиза Гырдымова) вышла замуж за музыкального продюсера Виктора Исаева, с которым она давно встречалась. Об этом представитель певицы сказал екатеринбургскому изданию E1.ru.

Накануне стало известно, что прошла церемония. Об этом сама звезда рассказала в "Инстаграме", однако не называя имени мужа.

Как писал Санкт-Петербург.ру, пара живет в Сочи в недавно купленном доме.

О певице россияне узнали в 2016 году, когда Лиза начала выкладывать в сеть песни, записанные дома под фортепиано. Массовую популярность ей принёс альбом «Раскраски для взрослых» (2018 г).