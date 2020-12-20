На многоэтажках Петербурга покажут световое шоу

Трехмерные цифровые картины с изображением пейзажей Петербурга покажут на фасадах новостроек на севере города. Четырехчасовое световое шоу проходило вчера и будет снова показано в воскресенье, 20 декабря, сообщили ТАСС в оргкомитете события.

На многоэтажки на Заречной улице на Парнасе будут проецироваться фантастические картины цифрового художника Алексея Андреева. Инсталляции трехмерные, они изображают привычные виды города, превращающиеся в сюрреалистичные пейзажи.

Трехмерные цифровые картины можно будет увидеть в 17 ч бесплатно с любого удобного места - с улицы, с балкона и т.д. Также можно посмотреть через онлайн-трансляцию на YouTube-канале создателя картин.

Художник Андреев отметил, что дома отлично подходят для такой инсталляции.

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