Актриса Ольга Кузьмина покорила Татьяну Тарасову на «Ледниковом периоде»

Актриса Ольга Кузьмина и серебряный призер Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Александр Энберт покорили жюри проекта «Ледниковый период». По итогам выступления все судьи поставили высшие балы, сделав Кузьмину претенденткой на победу в проекте.

В полуфинале шоу девушка и её напарник представили номер, в котором пара пытается взобраться на вершину и в итоге достигает ее, преодолевая все препятствия.

Примечательно, что Кузьмина на льду предстала в нюдовом мини-платье.

Знаменитый российский тренер фигуристов Татьяна Тарасова отметила, что выступление было "прелесть невозможная".

По мнению зрителей, номер вышел очень трогательным и многие зрители даже прослезились.