Путин поддержал идею создать заповедник на Охтинском мысе

Президент России Владимир Путин одобрил идею создания археологического заповедника на Охтинском мысе. Инициативу озвучили члены СПЧ в ходе онлайн-конференции, сообщается на сайте Кремля.

Краевед и общественный деятель Константин Михайлов в ходе встречи с главой государства сообщил о возможности создания на месте, где располагаются остатки шведской крепости Ниеншанц, историко-археологического музея. Михайлов напомнил о раскопках, которые ведутся на мысе последние десять лет. Там были открыты археологические слои нового времени, средневековья, крепости XVI-XIV веков вплоть до древненовгородских поселений.

В настоящее время Ниеншанц является объектом культурного наследия, однако земли вокруг него пока не считаются охраняемыми, хотя действует режим регулировки застройки. "Газпром нефть" озвучивала планы создания общественного пространства на Охтинском мысе с сохранением археологического памятника.