Невский проспект украсят скульптуры петербургских художников

На Невском проспекте вскоре появится импровизированная галерея новых работ петербургских скульпторов - "Сквозь проспект". Как сообщили в Смольном, всего на главной улице северной столицы установят 13 работ.

Первая из них появится сегодня вечером у дома № 35. Остальные будут выставлены в течение недели.

Большая часть работ выполнена именно для этой уличной экспозиции. Их разместят в прозрачных тумбах, чтобы защитить от дождя и снега.

Выставка продлится до 14 января. Ее решено разместить на открытом пространстве из-за пандемии.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", музеи и выставки нашего города на новогодние праздники будут закрыты из-за антикоронавирусных мер.