Эрмитаж лишился большей части посетителей из-за пандемии

Эрмитаж из-за пандемии коронавируса лишился 80% посетителей. Об этом рассказал гендиректор музея Михаил Пиотровский.

За год музей посетили около 830 тыс. человек, а в 2019 году - более 4 млн. Однако онлайн-программы "посетили" 70 млн зрителей, отметил он.

Пиотровский уточнил, что бюджет Эрмитажа уменьшился вдвое. Часть этих потерь восполнили транши от государства. Из-за плохого финансового состояния музей приостановил некоторые льготы, часть из которых постепенно восстанавливают. Треть посетителей приходят в музей бесплатно, подчеркнул Пиотровский.

Он подтвердил, что Эрмитаж закроется на новогодние праздники, как и остальные городские музеи

Как писал "Санкт-Петербург.ру", работать в Новый год не будут и кафе с ресторанами. Также на эти новогодние праздники в городе не ждут наплыва туристов.