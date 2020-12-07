В Ленобласти спилили ель для Дворцовой площади

В Ленобласти спилили ель, которую к утру 8 декабря установят на Дворцово площади. Как пишет ЛенТВ24, специалисты выбирали из пяти претенденток.

В итоге решено было спилить ель диаметром по нижним ветвям около 13 метров, высота - 30 метров. Весит дерево примерно 6 тонн. Чтобы доставить его в Петербург, пришлось перекрыть движение на участке трассы 41К 321 - до 17:00 часов понедельника.

Планируется высадить на Дворцовой площади небольшой лес: минимум 25 натуральных невысоких елей от 2 до 4 метров. Будут также доставлены еловые ветви.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", жители северной столицы ранее проголосовали за то, чтобы в этот Новый год главная ель города была живой, а не искусственной. Огоньки на ней зажгут 20 декабря.