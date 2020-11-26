Ведущего "Битвы экстрасенсов" уволили после подсказок участникам

Ведущего шоу «Битва экстрасенсов» Сергея Сафронова обвинили в том, что он получал взятки от участников проекта и давал им за это подсказки. За это он был уволен, сообщает "Лента" со ссылкой на представителей ТНТ.

По их данным, Сафронов пытался обмануть коллектив проекта и дал подсказку одному из участников во время отборочного тура.

Организаторы отметили, что шоу построено как эксперимент, за которым следят независимые наблюдатели, и никаких мошенничеств они не потерпят.

Напомним, участница шоу Алина Вердиш разместила в сети видео, в котором рассказала о помощи от Сафронова участникам - за вознаграждения.

«Битва экстрасенсов» выходит на ТНТ уже 13 лет. Экс-ведущий шоу Михаил Пореченков несколько лет назад заявил, что шоу снимается по сценарию, а "экстрасенсы" не имеют никаких особых способностей.