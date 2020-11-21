В будущем году в Петербурге откроют памятник Хо Ши Мину

В Выборгском районе в следующем году установят памятник Хо Ши Мину. Как сообщили в Смольном, место будущего памятника осмотрел губернатор Петербурга Александр Беглов.

О грядущей установке знает вьетнамская сторона, именно она изготовит сам монумент, а обустройством территории займутся власти района. Закладной камень находится на улице Хошимина, названной в честь города-побратима Петербурга.

Отмечается, что в Петербурге уже есть четыре памятника Хо Ши Мину.

Самый первый появился на территории СПбГУ десять лет назад.