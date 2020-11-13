В Манеже открылась выставка корейской художницы Ли Бул

В Центральном выставочном зале «Манеж» открылась первая в России персональная выставка южнокорейской художницы Ли Бул.

Как пишет "ПД", выставку готовили к открытию два года. В 2018 году Ли Бул осмотрела пространство Манежа, чтобы сконструировать объекты по принципу site-specific. При таком способе работы художник продумывает расположение инсталляций на основе особенностей площадки.

Однако в этом году Ли Бул не могла посетить наш город из-за пандемии, поэтому ей выслали макет Манежа, с которым она работала, размещая в нем модели своих произведений.

На выставке "Утопия Спасенная" зрители смогут увидеть современное искусство Южной Кореи и ощутить связи корейского модернизма с русским авангардом и культурой.

Выставка продлится до 31 января 2021 года.