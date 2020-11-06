Little Big выпустили гимп ненависти к 2020 году

Кабмин не согласен выплачивать 10 тысяч по уходу за пожилыми

Вирусолог рассказал о факторе, который влияет на повторное заражение COVID-19

Жители Петербурга отсудили у работодателей деньги за увольнение во время пандемии

Кабмин не согласен выплачивать 10 тысяч по уходу за пожилыми

Вирусолог рассказал о факторе, который влияет на повторное заражение COVID-19

Жители Петербурга отсудили у работодателей деньги за увольнение во время пандемии

В Петербурге снова рекорд по заболевшим - 1171

В конце клипа музыканты призывают зрителей не забывать и не повторять уходящий 2020 год.

В клипе присутствует несколько известных российских публичных персон - ведущий Александр Гудков, комики Данила Поперечный и Гарик Харламов. Последний играет роль Деда Мороза, принесшего в подарок лесные пожары, извержение вулкана и полицейскую дубинку.

Группа Little Big выпустила новогодний клип S*ck My D*ck 2020. В видео, опубликованном в YouTube , участники выпили «Новичок» и закусили летучей мышью, празднуя наступление Нового года.

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